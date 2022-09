Elezioni: Cna-Confartigianato-Confcommercio, le 9 priorità

(ANSA) - ANCONA, 14 SET - Presentato al PalaPrometeo di Ancona il manifesto di Cna, Confartigianato e Confcommercio ai candidati nelle Marche al Parlamento. Nove i punti del Manifesto "Marche e politica, le ragioni delle imprese", che sono stati illustrati dai presidenti delle associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato: credito da potenziare i sistemi di garanzia; una 'buona burocrazia' con adeguamento del quadro normativo per artigianato, micro e piccole imprese; rispetto degli obiettivi del Pnrr garantendo la massima inclusione delle micro e piccole imprese. Inoltre "turismo e la cultura devono essere asset trainanti per lo sviluppo economico del territorio; città, borghi e servizi di prossimità vanno rigenerati, favorendo il ripopolamento delle aree interne attraverso il terziario di mercato; ridurre il cuneo fiscale e contributivo sul costo del lavoro; si chiede alle istituzioni di accompagnare le piccole imprese sui mercati internazionali, valorizzare le eccellenze del made in Italy e favorire il rientro delle produzioni in Italia; tetto al prezzo del gas, favorire la transizione ecologica, incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici sui capannoni per l'autoconsumo e di stabilizzare gli ecobonus per la riqualificazione energetica degli immobili; un fisco più leggero, semplice e orientato allo sviluppo".

Al PalaPrometeo erano presenti Lucia Albano (Fratelli d'Italia), Gianluigi Tombolini (Forza Italia), Tiziana Riservati (Noi Moderati), Marco Bentivogli (Partito Democratico), Mattia Morbidoni (+Europa), Patrizia Terzoni (Impegno Civico), Gabriele Santarelli (Movimento 5 Stelle), Tommaso Fagioli (Azione e Italia Viva), Massimo Gianangeli (Italexit), Fabio Sebastianelli (Alternativa per l'Italia) e Giovanni Fraticelli (Unione Popolare). (ANSA).