Confindustria: Gay, guardiamo a Est Europa nonostante guerra

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Ospitato da Confindustria Piemonte, ha fatto tappa a Torino il road show "InvEst in East Europe" che Confindustria Est Europa ha organizzato per presentare le opportunità di crescita nell'area dell'Europa centro-orientale che comprende undici Paesi. L'iniziativa vuol far conoscere le opportunità di business in Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia, Ucraina.

"L'Est Europa resta un'area di vicinato strategico verso cui le imprese italiane possono rivolgere lo sguardo per accrescere e rafforzare le proprie attività, anche grazie al supporto delle nostre rappresentanze. Nel difficile contesto internazionale, i Paesi rappresentati dalla nostra Federazione risultano strategici per accorciare la filiera produttiva, cogliendo le opportunità derivanti da caratteristiche fiscali, sociali e di crescita economica che agevolano i processi di internazionalizzazione d'impresa in questi mercati, nonché l'opportunità di recuperare le marginalità oggi difficili da ottenere in Italia" ha spiegato Maria Luisa Meroni, presidente di Confindustria Est Europa.

"Fare sistema è il modo migliore per far crescere le imprese.

Le opportunità che offre l'Est Europa sono molto ben conosciute dalle imprese piemontesi, che hanno generato un export di 3,9 miliardi e un attivo della bilancia commerciale di circa 230 milioni di euro nel 2021. Quello attuale è un momento complicato per la guerra che sta impattando sull'Ucraina dopo l'invasione russa, quindi, si creano delle perplessità e delle difficoltà nel medio-lungo periodo. Ma questo non vuol dire che la nostra intensità nell'operare, nell'investire e nel generare crescita venga meno" ha spiegato Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte. (ANSA).