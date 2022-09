Confartigianato: superbonus, a rischio 47mila posti lavoro

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Oggi due sono le urgenze: costi dell'energia e bonus edilizia", avverte il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, per la seconda tornata di incontri che l'associazione di artigiani e pmi sta tenendo con i leader della politica in vista del voto (oggi con Enrico Letta e, a seguire, Matteo Salvini e nel pomeriggio Carlo Calenda).

Sul bonus edilizia ieri "si sono messe le basi per sbloccare i crediti incagliati ed andare avanti" ma "rimaniamo convinti che la norma approvata ieri non risolverà tutte le situazioni incagliate, soprattutto quelle riferite ai credito di piccolo importo, per i quali serve un acquirente di ultima istanza con l'intervento di Poste e Cassa Depositi e Prestiti. In ballo c'è la sorte di migliaia di imprese che oggi non possono incassare i 5,2 miliardi di crediti fiscali per lavori incentivati dai bonus. Rischiano il fallimento e si rischia la perdita di 47mila posti di lavoro". (ANSA).