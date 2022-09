Confartigianato, con shock energia più costi per 42 miliardi

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Se i prezzi dell'energia non caleranno "nel 2022 pagheremo 42,2 miliardi in più di energia rispetto allo scorso anno. Ripeto: 42 miliardi. A rischio ci sono 881mila piccole imprese italiane con 3,5 milioni di addetti". Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, rilancia l'allarme di artigiani e pmi proseguendo oggi una serie di incontri con i leader della politica. Le dimensioni e le caratteristiche di questa crisi energetica impongono, certamente, un'azione politica condivisa a livello europeo", avverte. "Ma poi, ogni Paese è responsabile del proprio destino.

E In Italia non possiamo sempre cercare scuse o alibi. Chi governa deve assumersi le proprie responsabilità e impegnarsi per eliminare gli ostacoli sulla strada delle aziende. E allora bisogna fare, davvero, quello che gli imprenditori, chiedono da tanto, troppo tempo: meno fisco, meno burocrazia, più credito, servizi pubblici efficienti, investimenti in innovazione.

Insomma, le imprese vanno considerate una risorsa da valorizzare e da sostenere". (ANSA).