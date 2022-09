Confartigianato a leader politica, ricostruire patto sociale

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Serve "un nuovo patto sociale tra imprese, istituzioni e politica"; "siamo pronti a fare la nostra parte": si rivolge ai leader della politica il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, alla seconda tornata della serie di incontri che l'associazione di artigiani e pmi sta tenendo in vista del voto, questa mattina con Enrico Letta, a seguire Matteo Salvini e nel pomeriggio Carlo Calenda. Domani in agenda Giorgia Meloni. Dopo gli incontri di giovedì scorso con Giuseppe Conte e Antonio Tajani.

"Qui oggi ci sono i rappresentanti di 4,4 milioni di artigiani e di micro e piccole imprese con 10,8 milioni di addetti. Tradotto in peso sull'economia, significa il 99,4% del nostro tessuto imprenditoriale e il 64% del totale degli occupati.

In altre parole, siamo la più grande impresa italiana che vuole continuare a creare sviluppo e lavoro e a portare l'eccellenza del made in Italy nel mondo", sottolinea Granelli. E rilancia l'appello: "Le elezioni devono essere l'occasione per ricostruire un patto di fiducia tra imprenditori, politica e istituzioni". (ANSA).