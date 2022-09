Confartigianato a leader politica, ricostruire patto sociale (2)

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Oggi due sono le urgenze: costi dell'energia e bonus edilizia" avverte Confartigianato che il quattro agosto ha inviato un articolato documento alle forze politiche, in vista del voto. "Abbiamo formulato un nostro manifesto di proposte per la futura legislatura con una nostra visione del Paese e dieci priorità. Auspico che possano trovare successivi momenti di confronto ed accoglimento", ricorda anche oggi il presidente Marco Granelli proseguendo gli incontri con i leader politici e sottolineando che la confederazione rappresenta 4,4 milioni di artigiani e di micro e piccole imprese con 10,8 milioni di addetti, il 99,4% del tessuto imprenditoriale e il 64% del totale degli occupati: "Siamo la più grande impresa italiana". Le elezioni - chiede - siano "l'occasione per ricostruire un patto di fiducia tra imprenditori, politica e istituzioni".

"Noi imprenditori abbiamo sulle spalle una zavorra pesantissima", sottolinea, a partire da "una burocrazia insostenibile". Ai leader politici Granelli indica "solo quattro dati. In Italia paghiamo 32,8 miliardi di maggiori tasse rispetto alla media dell'eurozona e lo dobbiamo fare anche in un modo complicato rispettando oltre 800 norme attuative. Vogliamo un fisco equo, semplice e leggero; Siamo al ventiquattresimo posto in Europa per la qualità dei servizi pubblici. Occorre una buona burocrazia per una buona amministrazione capace di stare al passo con gli Imprenditori; Bruciamo 238 ore all'anno in burocrazia fiscale, 56 ore in più rispetto alla media dei Paesi Ocse; Il cuneo fiscale e contributivo sul lavoro in Italia pesa il 46,5%, contro una media Ue del 41,7%. E quindi va ridotto così come vanno potenziati la formazione tecnica e professionale e l'apprendistato per agevolare il reperimento di manodopera qualificata da parte delle imprese.

Siamo per un lavoro di qualità. Che significa no al salario minimo legale e sì al lavoro di cittadinanza". Si sofferma quindi sulle urgenze, energia e superbonus. E avverte: "Non dimentichiamo che, dietro ogni impresa, c'è una famiglia. Gli artigiani e i piccoli imprenditori sono sempre stati il collante della coesione sociale di questo Paese. Ogni impresa che chiude crea una frattura nella comunità, nel tessuto sociale in cui opera".

"A chi si candida a guidare il Paese, Confartigianato chiede di saper guardare ed ascoltare questa nostra realtà produttiva e sociale".

C'è poi la "sfida della sostenibilità. Noi lo siamo da sempre: lo siamo dal punto di vista sociale, ambientale ed economico" Artigiani e i piccoli imprenditori, prosegue Granelli, "hanno sfoderato coraggio e passione, grandi capacità di resilienza nell'affrontare la crisi pandemica e ora le conseguenze della guerra in Ucraina. Oggi vogliono contribuire al rilancio del Paese e a dare prospettive alle nuove generazioni. Ma serve un contesto legislativo, economico, infrastrutturale e culturale nel quale le imprese possano crescere di più e meglio, riacquistare fiducia ed esaltare le loro energie.

Perché il problema del nostro Paese non è la taglia delle aziende ma l'ambiente che le circonda. A chi guiderà il Paese - avverte il leader di Confartigianato - chiediamo di porre l'artigianato e la piccola impresa al centro degli interventi per rilanciare lo sviluppo e di ri-orientare l'attenzione su coloro che hanno dimostrato di saper creare occupazione, benessere economico, coesione sociale. C'è tanto da recuperare".

Da artigiani e pmi "no a leggi 'a taglia unica', che non tengono conto della biodiversità espressa dal sistema produttivo italiano", anche nell'attuazione del Pnrr "che deve procedere spedita ma con la piena inclusione delle piccole imprese, favorendo, da parte di Stato, Regioni e Enti Locali, progetti e bandi di facile accessibilità. Altrettanto inclusive e accessibili per le Pmi devono essere le transizioni green e digitale". (ANSA).