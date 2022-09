Cgil:decalogo a difesa salari,tetto bollette e riforma fisco

(ANSA) - BOLOGNA, 14 SET - Un decalogo stilato con l'obiettivo di primario di aumentare i salari e difendere i redditi da lavoro e da pensione dall'inflazione, rafforzare la contrattazione e riformare il fisco. E poi dire basta alla precarietà e ridurre gli orari di lavoro. Rinvigorire il filo della legalità e la sicurezza sul lavoro e disegnare un nuovo stato sociale e diritti di cittadinanza, varare politiche di sviluppo e nuovo intervento pubblico. A stilarlo è la Cgil, riunita a Bologna in Piazza Lucio Dalla - alla presenza del segretario, Maurizio Landini - in occasione dell'Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati intitolata, 'Ascoltate il lavoro'. Invocazione destinata alla politica alla vigilia del voto del prossimo 25 settembre.

Tra i punti individuati dal sindacato per fare fronte alle nuove sfide rese ancora più difficili dallo scenario energetico e geopolitico internazionale, "tutelare e aumentare il potere di acquisto di salari e pensioni. Intervenire a livello nazionale ed europeo sulla formazione dei prezzi. Fissare un tetto alle bollette. Proteggere l'occupazione. Integrare il trattamento economico della cassa integrazione. Salario minimo legato al trattamento economico complessivo dei Contratti Collettivi Nazionali e legge sulla rappresentanza. Rinnovare i contratti, e affermare la centralità della contrattazione per assicurare diritti e partecipazione".

E poi, "no alla Flat Tax e condoni, sì a una riforma progressiva e redistributiva. Abbattere l'evasione e l'elusione fiscale. Tassare gli extraprofitti e redistribuirli ai redditi da lavoro e alle pensioni più basse". Sul fronte della lotta alla precarietà, evidenzia la Cgil nel suo documento, occorre "superare il Jobs Act e le norme che hanno precarizzato il lavoro, abolendo le tipologie di lavoro precario e sottopagato e introducendo un contratto unico di ingresso a contenuto formativo ed estendendo le tutele dei lavoratori autonomi".

Inoltre occorre "definire un Nuovo statuto dei diritti per tutto il mondo del lavoro. Un piano per la piena e buona occupazione in particolare per giovani e donne. Superare i divari di genere e generazionali. Condizionare i finanziamenti e le agevolazioni pubbliche collegandoli alla stabilità dell'occupazione e contrastare le delocalizzazioni. Riduzione e redistribuzione degli orari di lavoro per una nuova occupazione stabile e per il diritto alla formazione permanente". (ANSA).