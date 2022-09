Cgil:decalogo a difesa salari,tetto bollette e riforma fisco (2)

(ANSA) - BOLOGNA, 14 SET - Quanto ai temi della legalità e della sicurezza sul lavoro, a giudizio della Cgil i passi da compiere sono quelli di "estendere a tutto il sistema degli appalti e dei subappalti privati il rispetto e l'applicazione dei Contratti nazionali e delle clausole sociali; contrastare le mafie, lo sfruttamento lavorativo, il caporalato e il lavoro nero", lavorare sulla "prevenzione, formazione, salute e sicurezza garantite ed esigibili e inasprimento delle sanzioni".

Guardando, invece, a un nuovo stato stato sociale e diritti di cittadinanza, quello che serve è "innovare il sistema pubblico e investire attraverso un piano straordinario di assunzioni pubbliche e di stabilizzazione del personale precario", dare "centralità del servizio sanitario pubblico e universalistico e del sistema pubblico di istruzione e conoscenza" e garantire "una misura universale di lotta alla povertà, come il reddito di cittadinanza". In aggiunta, viene sottolineato ancora nel documento, va introdotta una "legge sulla non autosufficienza" e va detto un "no alla autonomia differenziata". Poi servono "politiche inclusive e piena integrazione e diritti civili per i cittadini migranti", cambiando anche "la legislazione sull'immigrazione".

Sul versante previdenziale, la ricetta della Cgil prevede di "superare la riforma Fornero ricostruendo un sistema previdenziale pubblico, solidaristico ed equo che unifichi le generazioni" e che "garantisca flessibilità in uscita a partire da 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età".

Nel campo delle politiche di sviluppo, l'idea del sindacato è quella di costituire un'Agenzia per lo Sviluppo dotata di poteri e di un Fondo speciale per le transizioni ambientale e digitale per rafforzare gli strumenti di governo delle crisi e delle riconversioni e il varo di un "Piano strategico per l'autonomia energetica con conseguente e fondamentale accelerazione degli investimenti nelle fonti rinnovabili".

Infine, conclude il decalogo della Cgil, occorre "recuperare i divari territoriali e di sviluppo a partire dal Mezzogiorno.

Riqualificazione delle grandi periferie urbane, delle aree interne e incrementare l'edilizia pubblica e sociale". (ANSA).