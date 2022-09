Ast: tre settimane di Cig per un massimo di 400 persone

(ANSA) - PERUGIA, 14 SET - Tre settimane di Cig per un massimo di 400 persone all'Ast di Terni. E' quanto ha fatto sapere la società, in una pec ai sindacati e a Confindustria Umbria, convcando inoltre le Rsu.

"Vista la contrazione del mercato di riferimento, che ha determinato il conseguente calo delle commesse di lavoro, registratori ormai da qualche tempo e proveniente soprattutto da parte della committenza abituale, nonostante gli sforzi profusi per reperire nuove ed alternative occasioni di lavoro, tutt'ora in corso" la Società - è scritto nella lettera - "si trova nella condizione di dover ridurre la propria attività produttiva. Per detta situazione sarà interessata ad una sospensione e/o riduzione delle attività lavorative per il cui effetto richiede l'intervento della Cig ordinaria e delle.relative provvidenze che, a decorrere dal 16 settembre 2022 e sino al 30 settembre 2022 e per un periodo presumibile di tre settimane, potrà interessare fino a un massimo di 400 dipendenti circa, disti ti tra quadri impiegati ed operai rispetto ad un organico aziendale complessivo che, alla data della presente risulta essere pari a 2.278 unità lavorative". La Società precisa che, "nell'individuazione del personale da porre in sospensione, si atterrà a criteri oggettivi derivanti dalle professionalità dei lavoratori coniugate alla quantità ed alla qualità delle lavorazioni di volta in volta da eseguire", dando mandato a Confindistria Umbria di "interessarsi dei futuri eventuali sviluppi della pratica". (ANSA).