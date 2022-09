Università: Trieste,in 630 al test per professioni sanitarie

(ANSA) - TRIESTE, 13 SET - Saranno 630 gli studenti che giovedì tenteranno il test di ingresso ai corsi di Laurea triennali delle Professioni sanitarie all'Università di Trieste: 411 i posti a disposizione. Lo rende noto l'ateneo giuliano.

La prova di ammissione si svolgerà negli edifici H3 e C1 del campus di Piazzale Europa con inizio alle 13. Nel dettaglio sono previsti 180 posti per Infermieristica, 31 per Fisioterapia, 16 per Tecniche riabilitazione psichiatrica, 30 per Igiene dentale, 40 per Assistenza sanitaria, 20 per Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 31 Logopedia, 43 per Tecniche di laboratorio biomedico e 20 per Tecniche di radiologia medica.

"L'Università di Trieste - riporta la nota - sta rispondendo in questi anni alla crescente richiesta di professionisti della sanità a livello regionale continuando ad ampliare la disponibilità di posti programmati che crescono complessivamente del 28% rispetto al 2021 e dell'85% rispetto al periodo pre pandemia".

In particolare, a partire da questo anno accademico, l'ateneo "formerà più tecnici di laboratorio biomedico (+140% rispetto al 2020), infermieri (+75% sul 2019 e +20% sul 2021), logopedisti (+50% rispetto al 2021) e fisioterapisti (+20% sul 2020)".

Quest'anno sarà particolarmente serrata la concorrenza per gli aspiranti fisioterapisti (157 candidati per 31 posti), igienisti dentali (67 per 30 posti), logopedisti (66 per 31 posti) e tecnici radiologi (48 per 20 posti). (ANSA).