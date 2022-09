Unipol: effetto voto maggiorato, le Coop salgono al 65%

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Le Coop stringono la presa su Unipol per effetto della maturazione del voto maggiorato sulle rispettive partecipazioni azionarie arrivando a detenere, tra azioni vincolate e fuodi dal patto di sindacato, il 65% dei diritti di voto.

Coop Alleanza 3.0, si legge negli aggiornamenti della Consob, è salita dal 22,15% al 29,99% dei diritti di voto, Cooperare Spa dal 3,78% al 5,11%, Coop Lombardia dal 2,644% al 3,27%. Koru, società partecipata da alcune Coop, vede invece scendere il peso in assemblea dal 3,34% al 2,26% non avendo maturato il diritto al voto maggiorato, per cui serve l'iscrizione per due anni in un apposito registro.

Già nei giorni scorsi Unipol aveva informato dell'aggiornamento del patto parasociale che vincola le Coop, per dare conto della maggiorazione del voto. I pattisti, con il 30,05% delle azioni, hanno maturato diritti di voto pari al 40,06%. Fuori dal patto le Coop detengono un altro 19,19%, con diritti di voto pari al 25,1%. (ANSA).