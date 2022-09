Unipol: Coop Alleanza, voto maggiorato non cambia il patto

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Coop Alleanza 3.0 "non intende acquisire azioni Unipol" nei prossimi sei mesi "né esercitare il controllo sull'emittente o una particolare influenza sulla gestione di quest'ultima" mentre la maturazione del voto maggiorato in capo agli aderenti al patto parasociale "non determina alcuna variazione degli assetti di potere all'interno del patto" in quanto nessuno dei pattisti dispone "di voti sufficienti a imporre, o 'bloccare', l'assunzione delle decisioni di competenza degli organi del patto". E' quanto precisa Coop Alleanza 3.0 nella dichiarazione di intenzioni alla Consob, dopo che per effetto della maggiorazione del voto è salita dal 22,25% al 29,99% dei diritti di voto nel gruppo bolognese. (ANSA).