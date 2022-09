Sostenibilità:Cerved, transizione difficile per 900mila Pmi

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Le aziende a rischio medio-alto di mancata transizione ecologica sono le 932mila (con 2 milioni di addetti) che operano nei settori dei combustibili fossili, degli energivori e del sistema moda. Lo afferma Cerved nel secondo rapporto Italia sostenibile, calcolando l'indice in base ai fondi necessari per la riconversione e l'abbattimento delle emissioni.

La gran parte delle risorse finanziarie per i processi di riconversione (14,8 miliardi di euro su 20,6 totali) è al Nord, mentre al Sud sono disponibili per la transizione solo 2,6 miliardi (il 12,8% dei fondi totali).

Molte saranno le province che dovranno affrontare cambiamenti difficili in questo senso: a Potenza il 29,4% degli addetti opera in attività a rischio alto e molto alto di transizione, a Taranto il 29,3%, a Chieti il 27,7%, a Campobasso il 26%. Le province più esposte ai rischi di mancata transizione hanno anche indici di attrattività più bassi, con scarsi livelli di sostenibilità sociale. In territori come Taranto, Siracusa e Crotone potrebbe aumentare ulteriormente il rischio di esclusione sociale, a causa della riconversione ecologica, per Cerved.

Dal punto di vista ambientale invece sono più di un milione (il 19,3% di 5,3 milioni tra quelle iscritte all'apposito), con 3,3 milioni di impiegati le aziende a rischio fisico, idrogeologico o sismico, alto o medio-alto, secondo i dati di Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Le province più colpite sono L'Aquila, Vibo Valentia e Isernia. Sono invece 550mila, con oltre 2 milioni di lavoratori, quelle a rischio di frane e alluvioni, nel Nord Est, in Liguria e nel Delta del Po (Ferrara, Bologna e Pisa tra le province più esposte). (ANSA).