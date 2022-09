Porti: Confindustria Genova, per cold ironing serve norma

(ANSA) - GENOVA, 13 SET - Il porto di Genova è stato il primo a partire con l'elettrificazione delle banchine (cold ironing) per permettere alle navi di spegnere i motori durante le soste in porto e a livello nazionale il governo ha stanziato 700 milioni, ma oltre all'infrastruttura per Confindustria Genova è necessaria un'evoluzione normativa: serve un "modello operativo di servizio". "Significa normare a livello governativo, di Mims, le componenti che vanno a costituire un servizio e definire il cold ironing come un servizio, che deve essere competitivo per l'armamento" spiega Sonia Sandei, vicepresidente vicario di Confindustria Genova con delega all'esecuzione del Pnrr e transizione ecologica del porto presentando il "position paper" degli industriali. Non significa solo fissare la tariffa elettrica, anche se è un nodo cruciale, ma anche l'attività di manutenzione delle infrastrutture, le attività di utilizzo, la digitalizzazione e il dialogo con la nave, sulla falsariga di quanto si è fatto per la mobilità elettrica. "L'armamento sarà vincolato da qui al 2030 a norme stringenti per cui se la nave in porto non sarà attaccata a una rete elettrica di terra sarà soggetta a una carbon tax che squalifica il costo del porto - aggiunge Beniamin Maltese, vicepresidente di Confindustria Genova con delega all'economia del mare -. Abbiamo la necessità di risalire nel ranking, come porto di Genova ed essere i primi a fornire la possibilità all'armatore di evitare la tagliola della carbon tax. Poi si parlerà di quale è il porto che sarà il porto migliore e più efficiente in termini di costo energetico che comprende manutenzione, upgrade e servizio. Tutto questo sarà un fattore di successo". Oggi nel porto di Genova il servizio funziona sulle banchine delle riparazioni navali, a Genova-Pra' ci sono due accosti elettrificati anche se non ci sono molte navi portacontainer predisposte per il collegamento a terra, e per quanto riguarda il porto passeggeri a maggio è stato assegnato a Nidec l'appalto per progettazione ed esecuzione dell'elettrificazione. Le navi da crociera sono già predisposte, pronte ad attaccarsi e i traghetti iniziano ad attrezzarsi (ANSA).