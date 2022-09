Pensioni: Cisl, uscita con Quota 41 o da 62 anni di età

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Costruire una riforma delle pensioni che garantisca meccanismi di flessibilità in uscita "nel solco dei criteri di equità, inclusione e sostenibilità sociale", prevedendo Quota 41, ovvero la possibilità di uscire con 41 anni di contributi, o a partire dai 62 anni di età. E' quanto rimarca la Cisl nell'agenda messa a punto in vista del nuovo governo e della prossima legge di Bilancio. Quota 41, sottolinea il sindacato guidato da Luigi Sbarra, "è una parte della proposta complessiva della Cisl", che include anche "pensione contributiva di garanzia per i giovani; sconti contributivi per le madri; sostegno pubblico all'adesione alla previdenza complementare; maggiore supporto ai lavoratori precoci, estensione della platea dei lavori usuranti e dell'Ape sociale per quelli gravosi; possibilità di andare in pensione a partire dai 62 anni di età ed un nuovo adegua mento dell'assegno pensionistico al costo della vita". (ANSA).