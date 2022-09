Ocse: Pil Italia cresce dell'1,1% nel secondo trimestre

(ANSA) - PARIGI, 13 SET - Il Pil dell'Italia è progredito dell'1,1% nel secondo trimestre 2022 contro 0,1% nel primo trimestre: è quanto emerge dalle stime provvisorie dell'Ocse. In Francia, il tasso di crescita è passato dal -0,2% del primo trimestre allo 0,5% mentre in Germania è sceso dallo 0,8% allo 0,1%. Più in generale, nella zona del G20, il tasso di crescita è rallentato dello 0,4% nel secondo trimestre 2022, dopo lo 0,5% del primo trimestre. La contrazione del Pil nella zona del G20 è in contrasto con la crescita, dello 0,4%, nella zona Ocse nello stesso periodo. Il rallentamento nel G20, precisa l'organismo con sede a Parigi, "riflette principalmente la forte contrazione in Cina, dove il Pil è crollato del 2,6% dopo essere aumentato dell'1,4% nel primo trimestre. Questa contrazione riflette le misure restrittive attuate per contenere il risorgere del Covid-19", precisa l'Ocse, aggiungendoo che il Pil si è contratto anche in India (-1,4%). (ANSA).