Italia: import-export vale 626 miliardi nel primo semestre

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Nel primo semestre del 2022 tocca i 626 miliardi l'interscambio commerciale con l'estero, con una crescita è del 32,8% rispetto ai 471 miliardi del secondo trimestre 2021. Nel dettaglio, le esportazioni raggiungono i 306,4 miliardi e le importazioni 319,7 miliardi, con la Lombardia che nel primo semestre 2022 tocca i 174,9 miliardi di interscambio, in crescita del 26,2%.

I dati di un'elaborazione di Promos Italia dicono che dietro la Lombardia c'è il Veneto (76,7 miliardi, +28,7%, con un export da 40,7 miliardi, +19,3%) e l'Emilia Romagna (69,1 miliardi, +24,4%, con un export da 42,3 miliardi, +19,7%), mentre a livello provinciale Milano è prima con 71,9 miliardi, +21,9%, di cui 27 miliardi circa di export, seguita da Torino con 24,3 miliardi di scambi circa, in crescita del 25,9%, e Roma con 22,9 miliardi di scambi circa, in crescita del 37,2%. (ANSA).