Inps, per invalidità indicare redditi 2018 o assegni sospesi

(ANSA) - ROMA, 13 SET - L'Inps ha avviato le verifiche reddituali sulle prestazioni collegate al reddito quali l'invalidità civile e l'assegno sociale e avverte che in assenza di risposte l'assegno sarà prima sospeso e poi revocato con la richiesta del denaro indebitamente dovuto. Lo chiarisce l'Inps in un messaggio spiegando che ci sono 36.763 soggetti che nonostante le comunicazioni e i solleciti non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi 2019 (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità e quindi l'Istituto procederà alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento. (ANSA).