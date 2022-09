Inps: per invalidità indicare redditi 2018 o assegni sospesi (2)

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l'assegno sociale - sottolinea l'Inps - sono prestazioni collegate al reddito. Le stesse vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.

In particolare, per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all'Inps la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente". Questo avviene per la pensione di inabilità, l'assegno mensile di assistenza, la pensione ai ciechi civili, la pensione ai sordi e l'assegno sociale .

Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali l'Inps chiederà il riscontro reddituale con una raccomandata A/R e entro 60 giorni dall'invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di "Ricostituzione reddituale per sospensione". In caso di mancato riscontro, l'Istituto procederà alla "sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R. Allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo all'anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022)". Anche questa comunicazione sarà inviata con raccomandata.

Per quanto riguarda l'assegno sociale la lavorazione riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2018 e che siano beneficiari dell'assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivo.

L'istituto invierà una raccomandata con la quale si ribadirà l'esigenza di un riscontro reddituale e anche qui la dichiarazione andrà presentata entro 60 giorni.

L'interessato potrà operare la necessaria ricostituzione reddituale: direttamente online, accedendo all'area personale MyINPS del sito www.inps.it con Spid, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'identità Elettronica (CIE), o tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto. (ANSA).