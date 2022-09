Equo compenso: in fumo al Senato ultima chance di votare ddl

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Sfumata anche l'ultima opportunità per il disegno di legge sull'equo compenso per le prestazioni dei professionisti di essere votato, in Aula, al Senato, sul finire della XVIII Legislatura: nella conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, oggi, infatti, non si è raggiunto l'accordo sul testo (su cui era in pressing in particolare FdI, partito primo firmatario del ddl, frutto dell'unificazione con proposte normative di Lega, Fi e M5s, ndr), le cui sorti erano legate alla delega fiscale, sostenuta soprattutto dal centrosinistra.

"Abbiamo proposto di portare in Aula prima il disegno di legge sull'equo compenso, poi la delega fiscale", riferisce all'ANSA il capogruppo di FdI Luca Ciriani, "ma il governo non ha voluto". In ballo pure il provvedimento sull'ergastolo ostativo - che come gli altri due ddl era stato approvato in prima lettura, alla Camera ed era rimasto 'in sospeso', prima della pausa estiva dei lavori parlamentari - sollecitato dalla Corte costituzionale del maggio 2021, sostenuto in particolare da Pd e M5s. Il testo sulla giusta remunerazione per le prestazioni dei professionisti (imposta alle aziende con meno di 50 dipendenti) sarebbe dovuto sbarcare nell'Assemblea del Senato per il varo conclusivo il 20 luglio scorso, giorno che, invece, decretò, con il voto di fiducia, il disgregarsi della maggioranza che supportava il governo di Mario Draghi. (ANSA).