Elezioni: Garavini(Iv), Istat certifica efficacia governo Draghi

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Scende la disoccupazione. Sale la crescita e la stima verso il nostro Paese. E' l'effetto Draghi.

Fotografato oggi dall'Istat, che ci parla di un tasso di occupazione oltre il 60 per cento. E di disoccupati che calano all'8 per cento. Numeri che certificano l'efficacia delle politiche portate avanti dal Governo Draghi nell'ultimo anno e mezzo. Ed è un'ulteriore dimostrazione di quanto abbiamo ancora bisogno di un esecutivo così autorevole". Lo ha dichiarato la parlamentare Laura Garavini, candidata alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Estero ripartizione Europa per la lista Azione-Italia Viva, intervenendo a Colonia, all'evento promosso da Angela Gallorini e dal locale comitato di Italia Viva.

"La lista Azione-Italia Viva - aggiunge - è l'unica che intende riportare Mario Draghi a Palazzo Chigi. Per questo, l'unico voto utile è quello alla lista Azione-Iv. Specialmente nella ripartizione Europa, dove gli italiani residenti all'estero possono fare la differenza. Contribuendo con il loro voto a riportare in Parlamento l'unica forza realmente riformista. E arginare invece i populisti". (ANSA).