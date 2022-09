Confindustria: via libera a fusione Avc con Venezia Rovigo

(ANSA) - VENEZIA, 13 SET - Unanime via libera a Mogliano Veneto (Treviso), dai consigli generali di Assindustria Venetocentro (Avc) e Confindustria Venezia Rovigo, al progetto di aggregazione delle due realtà in un'unica associazione, secondo un disegno definito lo scorso maggio e quindi sottoposto agli associati in nove riunioni di zona.

I consiglieri, circa 120, hanno dunque acceso disco verde affidando alle assemblee generali del prossimo 28 novembre, a Padova, il voto definitivo. La nuova associazione sarà effettiva dal 1 gennaio 2023 e avrà come presidente l'attuale leader di Avc, Leopoldo Destro, fino al rinnovo previsto per l'anno successivo.

Fino al 2024 rimarranno inoltre in carica i consigli delle due associazioni.

L'incontro di oggi si è aperto con un ricordo ed un applauso alla memoria di Andrea Riello, ex presidente di Confindustria Veneto, morto questa mattina all'improvviso.

Il nome della associazione aggregata sarà deciso con un sondaggio tra gli iscritti su una coppia di opzioni emerse dopo la scrematura di una rosa più numerosa di proposte. La nuova sigla confindustriale sarà la seconda in Italia per imprese aderenti, in tutto circa 5 mila, che danno lavoro a 260 mila addetti, alle spalle della sola Assolombarda la quale conta 6 mila aderenti. (ANSA).