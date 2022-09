Confindustria: parte "50 Traguardi per la Lombardia"

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Parte da Lecco, mercoledì 14 settembre, "50 Traguardi per la Lombardia", il roadshow organizzato da Confindustria Lombardia per avvicinare le istanze di imprese e territori ai rappresentanti politici di Regione Lombardia e che toccherà tutte le province lombarde. L'evento itinerante prevede una serie di incontri, attraverso un format che prevede, per ogni tappa, un approfondimento tematico afferente a una delle aree di competitività individuate da Confindustria Lombardia.

A rappresentare la giunta lombarda nel roadshow Confindustria Lombardia saranno gli assessori Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima), Guido Guidesi (Sviluppo Economico), Letizia Moratti (Welfare), Melania Rizzoli (Formazione e Lavoro), Fabrizio Sala (Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile). Le istanze raccolte nel corso delle diverse tappe saranno poi utile materia di confronto tra Confindustria Lombardia e i prossimi candidati alla Presidenza di Regione Lombardia.

"La collaborazione tra istituzioni e sistema privato è da tempo la ricetta vincente della Lombardia. Per questo motivo Confindustria Lombardia con questo roadshow vuole proporre un ulteriore passo avanti: per progettare la regione del futuro bisogna infatti definire scelte e criteri competitivi condivisi e, data l'importanza strategica di queste scelte - generate anche dal difficile contesto storico -, questa progettazione deve essere fatta insieme partendo dai territori" ha dichiarato Francesco Buzzella, presidente di Confindustria Lombardia.

(ANSA).