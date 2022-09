Confindustria: oggi voto per fusione territoriali in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 13 SET - E' atteso in serata il voto dei consigli generali di Assindustria Venetocentro (Avc) Padova Treviso e di Confindustria Venezia Rovigo per la ratifica del percorso che entro i prossimi mesi dovrebbe portare ad un unica sigla associativa confindustriale con una 'forza' di oltre 5 mila imprese e 260 mila addetti.

Ad integrazione avvenuta sarà stata creata la seconda associazione in Italia per imprese iscritte, alle spalle della sola Assolombarda, che ne conta circa 6 mila. Il consenso definitivo dovrà comunque provenire dalle assemblee straordinarie convocate per il 28 novembre, in modo da far debuttare ufficialmente la "nuova" Avc (con una denominazione da definire in seguito) con l'inizio del 2023. (ANSA).