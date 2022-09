Confindustria: oggi voto per fusione territoriali in Veneto (2)

(ANSA) - VENEZIA, 13 SET - I consigli oggi si troveranno a Mogliano Veneto (Treviso) dove saranno presenti circa 200 imprenditori, gli stessi che la scorsa primavera diedero la loro approvazione al progetto di integrazione in precedenza messo a punto da una commissione paritetica. Tra maggio e giugno si sono quindi svolti nove incontri di consultazione di zona in tutte quattro le province coinvolte. E' previsto che ciascuna di esse designerà un vicepresidente ad affiancare Leopoldo Destro, attuale leader di Avc, il quale rimarrà in carica fino al 2024 così come i consigli delle due associazioni.

L'iniziativa rappresenta la fase conclusiva di un percorso che si pone come obiettivo strategico la modernizzazione del sistema associativo, superando vincoli territoriali, settoriali e culturali ormai datati e la qualificazione dei servizi e delle competenze. Si punta quindi al rafforzamento delle reti di filiera tra piccole, medie e grandi imprese e della capacità progettuale di area vasta e rappresentanza sia sul piano locale che nazionale, mantenendo al contempo radicamento sul territorio, vicinanza e prossimità alle imprese. (ANSA).