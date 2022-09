Confindustria: fusione in Veneto; Zaia, è economia di scala

(ANSA) - VENEZIA, 13 SET - "Mi complimento per questo traguardo, perché questo è un sistema di aggregazione di economie di scala con l'effetto di ottenere interlocutori sempre più solidi e rappresentativi del territorio veneto e di rafforzare la nostra Regione non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale". Così il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia interviene a commento della notizia dell'approvazione del progetto di aggregazione di Assindustria Venetocentro (Avc) e Confindustria Venezia Rovigo in un'unica associazione deciso oggi dai rispettivi consigli generali.

"Ben venga questo progetto che si consolida sempre di più e che ho visto nascere e ho seguito nel tempo. È un bel esempio di buon associazionismo. Ringrazio il presidente Destro ma ringrazio anche tutti gli associati". (ANSA).