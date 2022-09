Caro bollette: Confcommercio Bari, soluzioni dai partiti

(ANSA) - BARI, 13 SET - "Sia a livello nazionale che territoriale chiediamo di concentrare le risorse su queste priorità per superare le emergenze che minacciano la ripresa economica e la stabilità dell'intero territorio". E' l'appello alle forze politiche di Sandro Ambrosi, presidente di Confcommercio Bari-Bat e vice presidente nazionale Confcommercio. In vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, Confcommercio Bari-Bat "in rappresentanza delle imprese associate, dei territori e delle federazioni rivolge un appello alle principali forze politiche con l'obiettivo di avere risposte immediate all'emergenza energia in raccordo con l'Europa, stabilendo in primis un tetto al prezzo del gas, e poi una migliore spesa pubblica e un riordino del sistema fiscale, e politiche a sostegno dell'innovazione, del lavoro e della transizione energetica", spiegano dall'associazione. "La politica italiana - aggiunge Ambrosi - deve esserne consapevole e mettere in campo scelte conseguenti. È questa la responsabilità che chiediamo a tutte le forze politiche. Lo chiedono gli imprenditori, i lavoratori autonomi ed i professionisti che operano nel commercio e nei pubblici esercizi, nel turismo e nella cultura, nei trasporti e nella logistica, nei servizi alle persone ed alle imprese. Lo chiede, anche quel terziario di mercato che ha profondamente risentito degli impatti economici e sociali della pandemia, ma che continua a concorrere in maniera determinante alla formazione del PIL e dell'occupazione del nostro Paese". (ANSA).