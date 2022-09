Camera commercio, accordo con Tanzania e Zanzibar turismo e gas

(ANSA) - GENOVA, 13 SET - Un accordo per aumentare le opportunità di affari, investimenti e cooperazione industriale, import-export e turismo fra Genova e la Tanzania e Zanzibar. La Camera di commercio di Genova ha firmato oggi un protocollo di collaborazione economica e industriale con le camere di commercio della Tanzania e di Zanzibar. "Fra le tante cose si stanno sviluppando prospettive per la genovese Ignazio Messina (che scala il porto di Dar el Salaam, ndr) per un terminal in Tanzania. Ma noi pensiamo che l'Africa sia importante per tutto il sistema ligure e genovese" sottolinea il presidente della Camera di commercio di Genova, Luigi Attanasio. "L'Italia ha storicamente un grande sviluppo in Tanzania in termini turistici, con la presenza di imprenditori in villaggi e resort, ma è anche un paese ricchissimo in materie prime e risorse energetiche, faunistiche, parchi. I cinesi gli stanno prestando molta attenzione" aggiunge. E se Genova in Tanzania è conosciuta soprattutto per le crociere, oltre che per la linea cargo Messina, come racconta l'ambasciatore Mamoud Thabit Kombo che oggi ha partecipato alla firma dell'accordo a Genova, gli sviluppi potrebbero investire anche il settore dell'energia.

"Con le nuove problematiche della crisi del gas di questi mesi, il nostro paese che è ricco di risorse naturali può essere utile" sottolinea. "Vent'anni fa abbiamo scoperto un giacimento di gas a Songo Songo, uno dei più grandi in Africa, lo stiamo estraendo e stiamo lavorando per la liquefazione per trasportarlo via nave" spiega. E opportunità ci sarebbero per l'Italia anche per fornire impianti e macchinari. La Tanzania secondo il Fmi nel 2022 aumenterà il Pil del 4,8% e gli investimenti italiani ammontano a circa 2 miliardi di euro, principalmente nell'industria turistica, in hotel e resort nell'arcipelago di Zanzibar e nei parchi del Serengeti e Ngorongoro e nella regione del Kilimanjaro. Per quanto riguarda il turismo, inoltre, dall'Italia partono circa 10 voli diretti a settimana per la Tanzania. L'Italia importa principalmente frutta secca, spezie, frutta e pellami, la Tanzania macchinari per l'industria agroalimentare e olio e pasta. (ANSA).