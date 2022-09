Berlino, più aiuti contro caro-energia a Pmi

(ANSA) - BERLINO, 13 SET - "Ora è fondamentale la rapidità con cui si riuscirà a raggiungere un accordo nel governo e la rapidità con cui possiamo avviare l'attuazione" di nuovi aiuti per i costi di gas ed elettricità alle piccole-medie imprese con alta intensità energetica. Lo ha detto oggi il ministro tedesco di Economia e Clima, Robert Habeck, come riporta Dpa.

"Dobbiamo ora raccogliere tutta la forza finanziaria necessaria per garantire la buona sostanza della nostra economia e dei posti di lavoro e guidarli verso il futuro", ha sottolineato Habeck. Un ulteriore programma di aiuti dovrebbe essere esteso non solo al settore industriale, ma anche a quello dei servizi, del commercio e dell'artigianato, soprattutto per quelle attività che non possono scaricare sui consumatori i propri aumenti. Secondo il ministro tedesco, più un'azienda è colpita da costi energetici elevati, più alto dovrà essere il sostegno.

Gli aiuti potrebbero diventare anche retroattivi. Habeck vuole inoltre estendere le sovvenzioni alle imprese almeno fino ad aprile 2024 e ne starebbe discutendo con la Commissione Ue.

