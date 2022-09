Professioni: avvocati-commercialisti,norma 'ad hoc' su studi

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Strutture professionali di avvocati e commercialisti più efficienti, grazie ad un'iniziativa 'ad hoc' per uniformarne la gestione: Cassa forense, Uni (Ente italiano di normazione) e Asla (Associazione italiana degli studi legali associati) stanno per illustrare "la nuova norma Uni 11871:2022, denominata "Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all'esercizio della professione per la creazione e protezione del valore", la prima in Italia e in Europa a rivolgersi direttamente a tutti gli studi di avvocati e dottori commercialisti, sia in fase di avvio sia già strutturati, indipendentemente dalla loro forma organizzativa". La presentazione, recita una nota, avverrà nel pomeriggio del 14 settembre a Roma, nella sede della Cassa previdenziale degli avvocati. Si tratta di una norma che "contribuirà a migliorare l'organizzazione degli studi anche nei settori essenziali dello sviluppo delle attività, inclusi fra l'altro i rapporti con la clientela, la comunicazione interna ed esterna, la sicurezza a ogni livello, la promozione e lo sviluppo dei talenti, le pari opportunità e la sostenibilità. L'obiettivo", si precisa, "è quello di fornire agli studi professionali che operano in tutti i settori legali, fiscali, amministrativi e contabili, un complesso omogeneo di criteri validi, sperimentati e aggiornati a supporto delle attività". (ANSA).