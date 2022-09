Prezzi: Istat, attese di un rallentamento dell'inflazione

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Le attese sull'andamento dei prezzi nei prossimi mesi formulate da famiglie e imprese indicano un possibile rallentamento dell'inflazione". Lo scrive l'Istat nella Nota sull'andamento dell'economia italiana di agosto, sottolineando che nel mese l'inflazione ha continuato ad accelerare (+8,4% il Nic dal +7,9% di luglio).

L'inflazione acquisita per il 2022 ha mostrato un ulteriore aumento sia per l'indice generale (+7% ad agosto da 6,7% a luglio) sia per quello al netto degli energetici (+3,8% ad agosto da +3,6%), evidenziando la diffusione del fenomeno inflativo soprattutto tra i beni di consumo.

La generalizzata fase di rialzo dei prezzi ha continuato a essere trainata ad agosto dai beni energetici (+44,9% da +42,9% di luglio), effetto determinato degli energetici non regolamentati e, in misura più contenuta, dai beni alimentari lavorati (+10,5% da +9,5%) e dai beni durevoli (+3,9% da +3,3%).

(ANSA).