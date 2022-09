Ocse: superindice conferma flessione crescita Italia

(ANSA) - PARIGI, 12 SET - Gli Indicatori Compositi Avanzati dell'Ocse (ICA), concepiti per anticipare di 6-9 mesi gli sviluppi economici futuri, continuano ad indicare un rallentamento del ritmo di crescita in gran parte dei Paesi dell'Ocse. Tra le grandi economie mondiali, si legge in una nota diffusa dall'organismo parigino, il cosiddetto superindice ICA "continua ad indicare un rallentamento della crescita in Canada, Regno Unito e Stati Uniti come anche nell'insieme della zona euro, in particolare, in Francia, Germania e Italia". Per il Giappone è invece prevista una "dinamica di crescita stabile". Rallentamento del ritmo di crescita previsto anche per la Cina. (ANSA).