Malizia presidente della sezione di Perugia di Confindustria

(ANSA) - PERUGIA, 12 SET - Federico Malizia, amministratore delegato di Ciam, azienda che produce vetrine refrigerate e arredamento per i locali "food" di tutto il mondo, è il nuovo presidente della sezione territoriale Perugia di Confindustria Umbria per il biennio 2022-2024. L'assemblea, che si è riunita nella sede dell'associazione, ha eletto anche il vicepresidente Manuel Boccolini, amministratore delegato di Manini Prefabbricati, e il consiglio direttivo.

All'assemblea hanno partecipato anche il presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli e il direttore generale Simone Cascioli.

Il neo-eletto Malizia ha ringraziato il presidente uscente Maurizio Mariotti, giunto al termine del proprio mandato, per la passione e l'impegno con cui ha indirizzato l'attività della sezione.

"Sono stati anni impegnativi ma anche molto gratificanti - ha ricordato Mariotti - che mi hanno permesso di conoscere più in profondità il nostro tessuto imprenditoriale, caratterizzato da grandi capacità e spirito di resilienza. Ci siamo occupati di temi che riguardano il territorio, dalle infrastrutture all'arte, con il progetto di Art Bonus che ha permesso, in collaborazione con la Galleria Nazionale dell'Umbria, di restaurare alcuni capolavori del Perugino e di artisti del Cinquecento umbro. Sono certo che Federico Malizia saprà ben raccogliere il testimone imprimendo alla Sezione un nuovo impulso".

"Intendo svolgere questo incarico che mi è stato affidato, e di cui sono onorato, in continuità con il lavoro svolto da chi mi ha preceduto - ha sottolineato Malizia - con la consapevolezza del complesso momento che le nostre aziende si trovano ad affrontare, ma guardando alle sfide del futuro con fiducia".

Sono oltre 300, con più di 16mila addetti, le aziende che fanno parte della sezione di Perugia, una delle otto sezioni territoriali in cui è articolata Confindustria Umbria.

"Continueremo a lavorare in sinergia - ha aggiunto Malizia - per condividere e affrontare i temi che riguardano il nostro territorio, promuovendo la conoscenza e il confronto tra le nostre imprese in modo da condividere anche buone pratiche e storie di successo". (ANSA).