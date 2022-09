Lavoro: periti industriali, intesa con Inail sulla sicurezza

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Duranta la tre giorni 'Roma innovation hub', la convention promossa a Roma dall'8 al 10 settembre dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dalla Rete delle professioni tecniche, nella Capitale, nel corso di un convegno realizzato in collaborazione con l'Inail "è stata annunciata l'intenzione della categoria professionale di prendere parte alle attività dell'Osha (l'Agenzia europea per la sicurezza sul lavoro), in particolare sulle attività relative alla nuova campagna Eu-Osha 2023-2035 su lavoro sano e sicuro nell'era digitale". Lo si legge in una nota che tira le fila sulla manifestazione che si è svolta al Palazzo dei Congressi, con "quasi 3.000 presenze complessive, tra relatori dei diversi convegni, tavole rotonde e seminari, professionisti di area tecnica (oltre 500 delegati delle 9 categorie aderenti alle professioni tecniche) e aziende partner (circa 195 iscritti) leader delle più innovative soluzioni tecnologiche". Sono stati, afferma il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali Giovanni Esposito, "tre giorni per dialogare con le istituzioni e la politica, e soprattutto per fa comprendere quanto le professioni tecniche e le relative competenze possono essere in concreto al centro di questo colossale progetto di trasformazione del Paese. Noi siamo dentro i processi, e ci siamo con proposte concrete che abbiamo annunciato, e che consegneremo direttamente nelle mani del futuro Governo: il nuovo Libro bianco delle professioni tecniche", ha chiuso.

