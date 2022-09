Ita: piloti, ritardi insostenibili per Cigs, Fsta e licenze

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Una situazione letteralmente insostenibile, indegna di un paese civile e di un Governo europeo". Così i lavoratori del Gruppo Alitalia descrivono, in una lettera al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando, i ritardi nei pagamenti della cassa Integrazione (Cigs) e dell'integrazione al reddito (Fsta) da parte dell'Inps e i mancati rinnovi delle licenze dei piloti e del personale di volo.

La cassa integrazione a zero ore è stata avviata da un anno, ma le erogazioni sono ferme a maggio 2022. Oltre all'inefficienza del sistema informatico Inps, necessario per accedere alle misure, i lavoratori, nella lettera, si dicono insoddisfatti delle politiche del governo, responsabili di aver "estromesso per sempre centinaia di piloti professionisti dal mondo del lavoro".

Le promesse di assunzione di ITA, afferma la nota, non sono state rispettate. Il ministero del Lavoro inoltre non provveduto al rinnovo delle licenze di volo e delle abilitazioni, contrariamente a quanto aveva concordato con i sindacati. Così "le risorse dello Stato vengono utilizzate per formare, addestrare ed abilitare nuovi piloti assunti da Italia Trasporto Aereo, nonostante le risorse necessarie siano già presenti nel bacino dei lavoratori posti in cassa integrazione". I piloti sono quindi costretti, si legge nella lettera, a pagare, "di tasca loro, il rinnovo delle abilitazioni ed il mantenimento delle licenze". (ANSA).