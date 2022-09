Istat, unità di lavoro nei servizi tornate a livello pre-crisi

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Il primo semestre del 2022 è stato caratterizzato dalla persistenza di segnali positivi sul mercato del lavoro e da una ripresa dei consumi delle famiglie. Lo sottolinea l'Istat nella Nota sull'andamento dell'economia italiana di agosto spiegando che le Ula (unità di lavoro a tempo pieno) nel secondo trimestre hanno mostrato un aumento congiunturale dell'1,2% e le ore lavorate dell'1,3%.

"Considerando il quarto trimestre del 2019 come base di confronto, si legge, la crescita totale delle Ula (+1,8%) è stata sostenuta da quella nelle costruzioni (+18,6%) e, in misura più contenuta dall'industria manifatturiera (+2,1%), mentre nei servizi si è tornati ai livelli pre-crisi (+0,3%).

"Dal primo trimestre del 2022,si legge, " l'incremento delle Ula è tornato a essere superiore a quello del Pil mentre le ore lavorate hanno evidenziato tassi di crescita più contenuti in linea con l'andamento della produzione. Si è conclusa quindi la fase di ripresa della produttività per ora lavorata che aveva caratterizzato i trimestri precedenti". (ANSA).