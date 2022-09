Istat, produzione industria sale a luglio, cala su trimestre(2)

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Da gennaio a luglio 2022 la produzione industriale è salita dell'1,3% rispetto allo stesso periodo del 2021. Per quanto riguarda l'indice destagionalizzato mensile, è cresciuto solo per i beni strumentali (+2,0%), mentre è diminuito per i beni di consumo (-0,7%), i beni intermedi (-0,6%) e l'energia (-0,5%). (ANSA).