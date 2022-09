Elezioni: Letta a Cna,con noi al governo concertazione garantita

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Il patto sociale ha senso solo se c'è dialogo fra politica e corpi intermedi, che non fanno da spettatori delle decisioni assunte dalla politica. Conoscete limiti e pregi del Pd. Fra i pregi uno è molto importante: i rappresentanti dei corpi intermedi ieri a Taranto ci hanno detto che abbiamo fatto degli errori in passato, ma che siamo gli unici a esserci sempre. Sapete chi siamo, l'affidabilità e la solidità della nostra presenza sui territori, crediamo nel dialogo sociale. Un governo da noi guidato non prenderebbe mai decisioni che vi riguardano senza concertazione. Un governo da noi presieduto discuterebbe con voi sulle priorità. A partire dalla questione energetica". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite del Faccia a faccia con i leader politici organizzato da Cna, che avanza appunto dieci proposte per un nuovo patto sociale. (ANSA).