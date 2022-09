Elezioni: Conte a Cna, un incontro a Chigi in 18 mesi è poco...

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Quante volte siete stati ricevuti a Palazzo Chigi? In 18 mesi una sola volta… Un po' pochino, quando c'ero io si è perso il conto dei nostri incontri". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite del Faccia a faccia con i leader politici organizzato da Cna, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, che ai partiti in vista delle elezioni ha avanzato proposte per un nuovo patto sociale. "In questa crisi, se il governo non parla con voi c'è un problema…", ha aggiunto l'ex premier. (ANSA).