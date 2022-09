Elezioni: Cna, surreale rimpallo sui crediti del superbonus

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Ci siamo battuti per il superbonus, abbiamo fatto la campagna porta per porta con la politica perché il limite del 30 giugno non era possibile, e diciamo la stessa cosa sul 30 settembre. Temiamo che fra qualche settimana ci siano disagi veri, dalle famiglie che non sono riusciti a fare gli interventi, ai tecnici che li hanno disegnati, fino alle aziende che hanno ordinato lavori che non si faranno. Chi si è preso in pancia i crediti lo ha fatto seguendo una legge dello stato: è surreale che si butti la palla altrove". Lo ha detto Dario Costantini, presidente di Cna, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, prima del Faccia a faccia organizzato nella sede nazionale a Roma con il leader del M5s, Giuseppe Conte. (ANSA).