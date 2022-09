De Maria, servono 10 milioni per distretto tessile di Carpi

(ANSA) - BOLOGNA, 12 SET - Per fronteggiare l'attuale situazione di crisi economica e finanziaria del tessile e dell'abbigliamento, serve "un finanziamento nazionale del settore, che coinvolga anche il Distretto di Carpi (Modena) ed il Centergross a Funo di Argelato (Bologna)". Lo ha chiesto il parlamentare uscente e candidato per la Camera dei Deputati del Pd, Andrea De Maria, durante un'iniziativa elettorale a Carpi, per presentare le proposte su un piano d'area per sostenere il distretto dell'abbigliamento e della moda del territorio.

Le misure straordinarie dovrebbero essere sul modello di quelle messe in campo dal Governo per due importanti filiere industriali del tessile, presenti a Prato e Biella.

"È giusto e prioritario prevedere un analogo intervento specifico, per il Distretto di Carpi ed il Centergross a Funo di Argelato. È evidente che il nostro territorio merita altrettanta e credo anche maggiore attenzione - ha sottolineato De Maria - per il contributo che dà alla crescita del Paese. Si tratta infatti di realtà fondamentali per l'economia del nostro territorio. Penso ad uno specifico finanziamento nazionale di almeno 10 milioni di euro per un patto d'area sul settore del tessile e dell'abbigliamento, da realizzare in coordinamento con la Regione Emilia-Romagna - ha spiegato il deputato dem - e gli enti locali territorialmente interessati". (ANSA).