Confindustria: Bonomi,anche con ripresa occupati non più 60%

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Anche nelle fasi di ripresa economica, non riusciamo a superare la soglia del 60% di occupati tra i 15 e i 64 anni. I tassi di partecipazione al lavoro di giovani e donne restano tra i 15 e i 20 punti inferiori a quelli dei paesi nordeuropei. Abbiamo raddoppiato il numero di poveri assoluti malgrado un enorme balzo all'insù della spesa sociale". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un "evento straordinario", parlando di fronte al Santo Padre per l'assemblea degli industriali in udienza nell'Aula Nervi, incentrando il suo intervento sull'impegno per un "lavoro degno". (ANSA).