Confindustria: Bonomi, prepensionare non è dignità lavoro

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Siamo l'unico Paese al mondo in cui si parla di pensioni appena si inizia a parlare di lavoro". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un "evento straordinario", parlando di fronte al Santo Padre per l'assemblea degli industriali in udienza nell'Aula Nervi. "La dignità e libertà del lavoratore, over sessantenne, non si tutela con il prepensionamento, ma continuando a offrirgli mansioni coerenti all'esperienza preziosa che ha maturato e che può attivamente trasferire", ha sottolineato il presidente di Confindustria. (ANSA).