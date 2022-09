Confindustria: Bonomi, lavoro,non sussidi che lo scoraggiano

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Lavoro, non sussidi che lo scoraggiano". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi parlando di fronte al Santo Padre per l'assemblea degli industriali in udienza nell'Aula Nervi, incentrando il suo intervento sull'impegno per un "lavoro degno".

"A tre anni dall'avvio, sul Reddito di Cittadinanza, più di un beneficiario su due non ha ancora firmato il Patto per il Lavoro. La Legge prevede che il Patto sia sottoscritto entro un mese dal riconoscimento del sussidio", ha spiegato Bonomi, ricordando quindi le parole di Piero Angela: "Per ognuno che percepisce un reddito che non produce, c'è chi produce un reddito che non percepisce". (ANSA).