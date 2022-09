Confcommercio, indice disagio sociale continua a salire

(ANSA) - ROMA, 12 SET - A luglio l'indice di Confcommercio che misura il disagio sociale è salito a 17,5, in aumento di un decimo di punto sul mese precedente. La decisa accelerazione dell'inflazione - spiega l'associazione - aveva determinato già a giugno un brusco peggioramento (+1,1 punti su maggio), dopo alcuni mesi in cui l'indicatore aveva mostrato segnali di stabilizzazione. "E' presumibile che nell'ultima parte del 2022 e nei mesi iniziali del 2023 l'area del disagio sociale continui ad ampliarsi, poiché appare improbabile un rientro a breve delle tensioni inflazionistiche e, al contempo, crescono le probabilità di un peggioramento del quadro economico generale, con conseguenti effetti sul mercato del lavoro", scrive Confcommercio in una nota. (ANSA).