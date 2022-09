Confartigianato dà i voti ai parlamentari liguri

(ANSA) - GENOVA, 12 SET - Confartigianato Liguria dà i "voti" ai parlamentari liguri assegnando a ciascuno un rating di mandato 2018-2022 certificato dal Mipa, Master in Pubblica Amministrazione dell'Università di Genova. Il documento mette in luce i risultati ottenuti in questi anni a favore delle micro e piccole imprese liguri. Sono poi aggiunte menzioni positive per materie ed attività in cui il parlamentare si è particolarmente contraddistinto. Quattordici semafori verdi: promossi i deputati Roberto Cassinelli (FI, menzione per i trasporti) Flavio Di Muro (Lega, decreto Genova e semplificazione), Sara Foscolo (Lega, arte funeraria e semplificazione), Manuela Gagliardi (!ac, top emendamenti), Raffaella Paita (Iv, infrastrutture, trasporti), Luca Pastorino (Leu Art.1, fiscale, finanze), Edoardo Rixi (Lega, infrastrutture e taxi), Lorenzo Viviani (Lega, agroalimentare), Roberto Bagnasco (FI, Covid-19), Roberto Traversi (M5s, costruzioni) e Simone Valente (M5s poi Impegno civico, sport) ed i senatori Paolo Ripamonti (Lega, panificatori), Vito Vattuone (Pd, Covid-19), Elena Botto (ex M5s).

Semaforo giallo per i senatori Sandro Biasotti (Iac) e Francesco Bruzzone (Lega) e per il deputato Franco Vazio (Pd). Cinque i semafori rossi: sono per i senatori Mattia Crucioli e Matteo Mantero e per i deputati Sergio Battelli, Marco Rizzone e Leda Volpi, tutti ex M5s. (ANSA).