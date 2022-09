Camera Commercio, voucher per ospitare studenti in impresa

(ANSA) - TORINO, 12 SET - La Camera di commercio di Torino ripropone un bando per incentivare le imprese, anche quelle micro e piccole, a ospitare in azienda uno studente in formazione. "Attraverso questi voucher a fondo perduto vogliamo incoraggiare gli imprenditori ad aprire le porte ai ragazzi che devono intraprendere percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto). Siamo sempre più consapevoli dell'importanza della formazione sul campo, che si può realizzare solo attraverso il coinvolgimento diretto degli imprenditori per la progettazione di una proposta educativa di qualità, a vantaggio degli studenti, delle imprese e dell'intero sistema locale" spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino, Possono presentare domanda esclusivamente in modalità telematica le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità operative nella provincia di Torino, attive e regolarmente iscritte al Registro Imprese camerale. Il bando si apre lunedì 26 settembre, la scadenza è fissata venerdì 14 ottobre, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili.

Il contributo a fondo perduto a favore dell'impresa ospitante è pari a 500 euro per ogni studente ospitato. Si può richiedere il contributo per un massimo di quattro studenti ospitati presso l'impresa. I voucher saranno assegnati per percorsi di almeno 40 ore di presenza da effettuarsi presso l'impresa entro il 30 aprile 2023. (ANSA).