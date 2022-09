Bonomi, io ministro? Resto leader Confindustria fino al 2024

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi non ha intenzione di lasciare il suo ruolo prima della fine del mandato. Lo sottolinea rispondendo ad una domanda sull'ipotesi che possa essere nominato ministro in un Governo guidato da Fratelli d'Italia. "Sono presidente di Confindustria fino al 2024", sottolinea in conferenza stampa, indicando che le voci nascono da "una domanda della stampa" in una intervista a Giorgia Meloni. (ANSA).