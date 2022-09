++ Istat, produzione industria sale a luglio, cala su trimestre

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Produzione industriale in aumento a luglio 2022 (+0,4%), ma nella media del periodo maggio-luglio diminuisce dell'1,6% rispetto ai tre mesi precedenti. "La produzione industriale cresce lievemente a luglio in termini congiunturali dopo la flessione osservata nei due mesi precedenti. È, tuttavia, negativa la dinamica congiunturale nella media degli ultimi tre mesi. Tutti i principali settori di attività sono in calo, ad esclusione dei beni strumentali", scrive l'Istat nella nota. Rispetto a luglio 2021 la produzione cala dell'1,4%, dato corretto per effetto del calendario.

