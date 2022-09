++ Fisco: rush finale per 730 precompilato, tempo fino a 30/9 ++

(ANSA) - ROMA, 11 SET - C'è tempo fino al prossimo 30 settembre per i cittadini per inviare il 730/2022 precompilato.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che restano ancora meno di tre settimane per consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla così com'è e premere il tasto "invio".

Coloro che, nei mesi scorsi, hanno già visualizzato ed eventualmente integrato il modello lo troveranno salvato e pronto per il click nella propria area riservata. Quest'anno è ancora più semplice inviare la precompilata online in autonomia: con 1,2 miliardi di dati già caricati dal Fisco, infatti, i modelli sono ancora più completi. (ANSA).